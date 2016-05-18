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    Печерський суд задовольнив позов Лукаш проти Генпрокуратури

    • Сьогодні, 20:47
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    Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру протягом 10 днів спростувати недостовірну інформацію

    Печерський районний суд Києва задовольнив позов екс-міністра юстиції Олени Лукаш до Генеральної прокуратури України про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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    «Щойно Печерський районний суд задовольнив мій черговий позов до Генеральної прокуратури. Позов задоволено в повному обсязі»,- написала Лукаш.

    За її словами, Печерський райсуд визнав недостовірною інформацію ГПУ, яка була оприлюднена 3 березня 2014 року Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ, про те, що під час розслідування було встановлено факти присвоєння Лукаш значних сум державних активів та їх подальшого протизаконного переказу закордон.

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    «Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили, спростувати зазначену недостовірну інформацію і направити Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ лист з повідомленням про ухвалене судом рішення»,- додала Лукаш.

    Вона нагадала, що з відповідним позовом звернулась до суду 11 вересня 2015 року.

    Як повідомлялося ранііше, екс-міністра Олену Лукаш підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 (розкрадання в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 ККУ (службове підроблення).

    28 грудня 2015 року Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання державного обвинувачення про продовження обов’язків, які були покладені на екс-міністра юстиції Олену Лукаш.

     

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