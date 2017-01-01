Пентагон: США будуть підтримувати нарощування збройних сил України

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Перший заступник міністра оборони США Боб Уорк провів зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним

Офіційний представник Пентагону Кортні Хіллсон заявила, що Вашингтон як і раніше налаштований сприяти Києву в нарощуванні військового потенціалу. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Відзначається, що перший заступник міністра оборони США Боб Уорк провів зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, в рамках якої США висловили готовність продовжувати надавати допомогу Києву для нарощування військового потенціалу.

«Уорк підкреслив, що США як і раніше налаштовані на серйозну підтримку незалежності і територіальної цілісності України, а також нарощування потенціалу українських збройних сил. Крім цього, він закликав Україну зберігати прихильність проведенню реформ, після яких може збільшитися ефективність її оборонних підприємств», - сказав офіційний представник Уорка.