Пентагон з'ясує, чи мав право Флінн отримувати гонорари від Russia Today

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Колишній радник президента США Майкл Флінн

Пентагон почав розслідування, що має на меті вивчити юридичні питання, які вирішував Флінн

Пентагон дізнається, чи дійсно колишній радник президента США Майкл Флінн отримував гроші від іноземних організацій та компаній без належного дозволу.

Про це йдеться в листі, опублікованому демократами Палати представників, передає Reuters.

Пентагон почав розслідування, що має на меті вивчити юридичні питання, які вирішував Флінн для отримання сотень тисяч доларів від телеканалу Russia Today (RT) і ще однієї фірми, яка належить турецькому бізнесмену.

Генеральний інспектор Міноборони США також має на меті вияснити, чи отримував Флінн необхідне схвалення до отримання будь-яких винагород від іноземних урядів.

Якщо з'ясується, що екс-радник Трампа не мав такого схвалення, це означатиме порушення правил для військових, яким заборонено Конституцією отримувати «дохід» від невійськової діяльності.

На початку квітня Майкл Флінн в своїй декларації вказав, що отримував гонорари від російських компаній.