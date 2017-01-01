Переговори щодо Сирії: перший день завершився без проривів

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Прикінцеву заяву за підсумками переговорів мають остаточно узгодити вже у вівторок

Перший день дводенних переговорів із метою зміцнити нетривке перемир’я в Сирії завершився у столиці Казахстану Астані без проривів, хоча після нього учасники висловлювали обережний оптимізм.

Після переговорів, у яких через посередників, але без прямих зустрічей узяли участь делегації сирійської опозиції і владного режиму Сирії, спеціальний представник на них президента Росії Олександр Лаврентьєв повідомив, що в деяких випадках «кипіння пристрастей було досить значне», але обидві сирійські сторони утрималися від «різких дій» стосовно одна одної.

За його словами, прикінцеву заяву за підсумками переговорів мають остаточно узгодити вже у вівторок.

На початку переговорів очікування сирійських сторін були цілком різні. Голова владної делегації Башар аль-Джаафарі заявив, що метою переговорів є відокремити ті опозиційні групи, що зацікавлені в «політичному прогресі», від пов’язаних із ісламістськими угрупованнями «Ісламська держава» чи «Аль-Каїда», яких оголошене перемир’я не стосується. Речник опозиції Мухаммад Аллуш, зі свого боку, заявив, що перемир’я має стати лише першим кроком до політичного врегулювання, що мусить передбачати «відхід від влади президента Башара аль-Асада і всієї владної кліки», а також вихід із Сирії військ Ірану і підтримуваних Іраном шиїтських ополчень.

Посередниками в переговорах виступили Туреччина, Росія й Іран, за ними спостерігають спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура і посол США в Казахстані Джордж Крол.

Джерело: Радіо Свобода