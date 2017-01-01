Переговори з екс-власниками «Приватбанку» проведе консорціум на чолі з Rothschild

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Фото: РИА Новости 18 грудня уряд схвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку».

«Приватбанк» проведе переговори щодо реструктуризації кредитів колишніх власників банку

ПАТ «Приватбанк» підпише договір з консорціумом міжнародних компаній на чолі з Rothschild & Co щодо переговорів про реструктуризацію кредитів колишніх власників. Про це повідомляє пресс-служба банку.

«13 квітня 2017 наглядова рада «Приватбанку» вибрала консорціум компаній у складі Rothschild, Ernst & Young і FinPoint переможцями конкурсу з обрання міжнародно визнаної компанії для ведення переговорів про реструктуризацію, внесення додаткового забезпечення і відновлення вартості проблемних кредитів, інших позик і зобов'язань фінансового лізингу, які були надані колишнім кінцевим бенефіціарам Приватбанку або особам, які прямо або побічно пов'язані з колишніми бенефіціарами Банку, для максимізації якості такого кредитного портфеля», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в разі непогашення кредитів екс-бенефіціарами ПАТ «Приватбанк» держава може залучити правоохоронні органи для примусового стягнення заборгованості.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку».

Банк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Після стабілізації банк буде продано.