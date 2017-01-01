Переміщенню місії на Донбасі заважають міни, - ОБСЄ

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Відповідного до свого мандату СММ ОБСЄ має право переміщатися по всій території України

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може вільно переміщатися у зоні збройного конфлікту на Донбасі через те, що деякі території заміновані.

Про це заявив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу у Донецьку.

Відповідного до свого мандату СММ ОБСЄ має право переміщатися по всій території України. У тому числі, в зоні військового конфлікту.

«Всі дороги, які зараз закриті, мають бути відкриті. Ми протестували деякі з них. Ми спробували проїхали з Комінтернового до Мар'їнки. Але нам не вдалося це зробити з жодною зі сторін, оскільки обидві сторони блокують там дорогу, встановивши протитанкові міни. І обидві сторони називають різні причини, чому вони не можуть прибрати міни. Урядові сили говорить, що ситуація не достатньо безпечна, щоб їх можна було прибрати. Сторона бойовиків каже, що їм не надавали наказу прибрати міни», — сказав Хуг.

Він наголосив, що міни мають бути прибрані.