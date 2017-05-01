Перемога Макрона на виборах: ЄС скоро матиме оновлену франко-німецьку вісь, - Die Zeit

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Перемога Макрона йде в руслі процесу європеїзації національних політиків. Навіть євроскептики об'єднуються на європейському рівні, - пише німецьке видання

Перемога Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції - благо для Франції і сигнал до пробудження для Європи. Новий президент буде стимулювати дебати навколо поновлення Євросоюзу, пише німецьке видання Die Zeit.

«Отже, новий президент Франції - політик не правий і не лівий, ще не досяг і 40 років, який не очолює жодну з партій і захоплено сприймає європейську ідею», - йдеться у матеріалі.

«Країна, яку він очолить, розколота і потребує реформ. Понад 10 млн французів проголосували за Марін Ле Пен. У Макрона поки немає навіть більшості в парламенті», - зазначає Die Zeit.

Новий президент Франції знаходиться на самому початку шляху. «Йому знадобився рік, щоб з нічого сформувати новий політичний рух і, очоливши його, стати найвпливовішою людиною у Франції і одним з найважливіших політиків в Європі, - йдеться в статті. - Макрону вдалося скористатися кризою політичного істеблішменту, з посмішкою обійти те, що залишилося від табору соціалістів, дотримуючись при цьому ліберального проєвропейського курсу, і стати в прискореному режимі наступником Франсуа Олланда. Ласкаво просимо в Європу в режимі прискорення!».

На думку видання, Макрон має намір виправити «історичну помилку Франції, яка сказала «ні» «справжньому союзу понад 60 років тому». Сьогодні Макрон «хоче продовжити інтеграцію єврозони, створити поряд з єдиною фінансовою політикою єдину економічну політику. Після його перемоги більш імовірним буде поява такої посади, як міністр фінансів ЄС (...), а також посилення позицій Європарламенту і перебудова національних армій з прицілом на багатонаціональні сили».

Перемога Макрона, зазначає Die Zeit, йде в руслі процесу «європеїзації національних політиків. Навіть євроскептики об'єднуються на європейському рівні».

«Люди тепер не живуть все життя на одному місці, - пояснює автор. - Вони об'єднуються, використовують можливості, надані цифровими технологіями, стають частиною процесу інтернаціоналізації. (...) Багато ще противляться цьому, дозволяючи таким націоналістам, як Ле Пен, Петрі або Вілдерс, заманити себе брехливими обіцянками. Але можливості повернутися в минуле ніколи не було. Історія рухається тільки вперед. Макрон зрозумів це і перетворив це знання на новий політичний стиль», - йдеться у статті.

«ЄС скоро матиме оновлену франко-німецьку вісь, яка буде займатися майбутньою європейською проектом», - резюмує видання.