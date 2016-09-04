Переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» стала 24-річна француженка
- Сьогодні, 06:13
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За звання найкрасивішої дівчини боролися 86 учасниць змагання
Переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» стала 24-річна француженка, «Міс Франція» Іріс Міттенар. Про це повідомляє Reuters.
65-й конкурс на звання «Міс Всесвіт» проходив в Манілі, столиці Філіппін, яка приймала захід вже втретє.
За звання найкрасивішої дівчини боролися 86 учасниць змагання.
Друге місце зайняла «Міс Гаїті» Ракель Пелісьє, третє - «Міс Колумбія» Андреа Товар.
Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere. pic.twitter.com/ps9CWxfuM7— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 січня 2017 р.