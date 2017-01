За звання найкрасивішої дівчини боролися 86 учасниць змагання

Переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» стала 24-річна француженка, «Міс Франція» Іріс Міттенар. Про це повідомляє Reuters.

65-й конкурс на звання «Міс Всесвіт» проходив в Манілі, столиці Філіппін, яка приймала захід вже втретє.

За звання найкрасивішої дівчини боролися 86 учасниць змагання.

Друге місце зайняла «Міс Гаїті» Ракель Пелісьє, третє - «Міс Колумбія» Андреа Товар.

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere. pic.twitter.com/ps9CWxfuM7