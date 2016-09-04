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    Переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» стала 24-річна француженка

    • Сьогодні, 06:13
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    За звання найкрасивішої дівчини боролися 86 учасниць змагання

    Переможницею конкурсу «Міс Всесвіт» стала 24-річна француженка, «Міс Франція» Іріс Міттенар. Про це повідомляє Reuters.

    65-й конкурс на звання «Міс Всесвіт» проходив в Манілі, столиці Філіппін, яка приймала захід вже втретє.

    За звання найкрасивішої дівчини боролися 86 учасниць змагання.

    Друге місце зайняла «Міс Гаїті» Ракель Пелісьє, третє - «Міс Колумбія» Андреа Товар.

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