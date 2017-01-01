Перші результати референдуму в Туреччині. Поки більшість за збільшення повноважень Ердогана

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Реджеп Таїп Ердоган

Дані постійно змінюються у відповідності до даних про підрахунок голосів

Турецька національна агенція Anadolu опублікувала перші результати референдуму про збільшення повноважень президента.

Дані опубліковані на окремому сайті, присвяченому референдуму.

У відповідності до них, збільшення повноважень підтримало близько 60% тих, чиї голоси пораховано. Наразі завершено підрахунок більше ніж 40% бюлетенів.

Водночас, дані постійно змінюються у відповідності до даних про підрахунок голосів, підтримка конституційних змін з часом дещо спадає.

Якщо турецькі виборці скажуть «так» на референдумі, то після внесення змін до Конституції президент зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Нині посаду президента посідає Реджеп Таїп Ердоган.

Також він буде одночасно і очільником уряду, а посаду прем'єр-міністра скасують 2019 року.

Крім того, Ердоган отримає можливість залишатись при владі упродовж двох п'ятирічних термінів - до 2029 року. Також він зможе повернутися у крісло глави керівної Партії справедливості та розвитку.

Зміни передбачають і збільшення кількості депутатів парламенту - з 550 до 600, а вибори депутатів і президента проводитимуться раз на п'ять років в один день.

Опозиційні турецькі партії попереджають, що конституційні зміни фактично призведуть до диктатури в Туреччині.