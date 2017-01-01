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    Під Авдіївкою внаслідок обстрілу загинув військовий

    • Вчора, 22:57
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    Під Авдіївкою внаслідок обстрілу загинув військовий
    Під Авдіївкою внаслідок обстрілу загинув військовий

    На донецькому напрямку противник вів вогонь з гранатометів різних систем

    Сьогодні, 29 квітня, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Авдіївки загинув військовослужбовець.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів», — сказано в повідомленні.

    На даному напрямку, противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

    В штабі зазначають, що для надання медичної допомоги військовослужбовця доставили у лікарню Авдіївки, до медзакладу також прибули хірурги 66 військового-мобільного госпіталю.

    «Операція тривала більше 5 годин та врятувати життя важкопораненого військовослужбовця не вдалося» — підкреслили в штабі.

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