Під час обстрілу Авдіївки бойовики влучили в житловий будинок

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Бойовики «ДНР» обстріляли в черговий раз Авдіївку

У Донецькій області бойовики «ДНР» вкотре обстріляли Авдіївку, є влучення в житловий будинок.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Національної поліції, начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Авдіївка. Бойовики «ДНР» обстріляли в черговий раз місто. Влучили в житловий будинок по вул. Чернишевського, 72. На щастя, постраждалих немає. Місто без електрики. Ремонтні роботи заплановано на ранок», – написав голова обласної поліції.

При цьому він знову засудив тих, хто влаштовує торговельну блокаду: «Мирні люди Донеччини третій рік під обстрілом намагаються вижити, бойовики нещадно руйнують інфраструктуру, але поганим акторам до людського горя немає діла, мабуть, це не входить у вартість їхніх «послуг».