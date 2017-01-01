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    Під час обстрілу Авдіївки бойовики влучили в житловий будинок

    • Сьогодні, 23:16
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    Бойовики «ДНР» обстріляли в черговий раз Авдіївку

    У Донецькій області бойовики «ДНР» вкотре обстріляли Авдіївку, є влучення в житловий будинок.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Національної поліції, начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

    «Авдіївка. Бойовики «ДНР» обстріляли в черговий раз місто. Влучили в житловий будинок по вул. Чернишевського, 72. На щастя, постраждалих немає. Місто без електрики. Ремонтні роботи заплановано на ранок», – написав голова обласної поліції.

    При цьому він знову засудив тих, хто влаштовує торговельну блокаду: «Мирні люди Донеччини третій рік під обстрілом намагаються вижити, бойовики нещадно руйнують інфраструктуру, але поганим акторам до людського горя немає діла, мабуть, це не входить у вартість їхніх «послуг».

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