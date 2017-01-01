Під час протестів у Венесуелі застрелили підлітка

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Протести у Венесуелі

Хлопець загинув від пострілу в голову

Під час масових протестів у столиці Венесуели від пострілу в голову загинув 17-річний учасник демонстрації.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Під час масових протестів у Венесуелі в середу, 19 квітня, від пострілу в голову загинув 17-річний учасник демонстрації проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Каракасі. Його смерть підтвердили в лікарні, куди він був доставлений для операції після важкого поранення», - йдеться у повідомленні.

За деякими даними, юнак не мав наміру брати участь у акції, а лише знаходився в безпосередній близькості від групи опозиційних демонстрантів.

Нагадаємо, що масові демонстрації проти Мадуро активізувалися після того, як 30 березня Верховний суд Венесуели позбавив парламент повноважень. Згодом це рішення скасували, проте це не заспокоїло ситуацію в країні, яка перебуває у глибокій економічній кризі.

У кількох містах, включно зі столицею, акції протесту переростали у вуличні бої між демонстрантами і поліцією. За цей час уже було вбито кілька осіб, серед них - 13-річний підліток.