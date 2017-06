Під час стрілянини в Орландо загинуло п’ятеро людей

Версія терористичної атаки не розглядається

В результаті стрілянини в Орландо, штат Флорида (Сполучені Штати Америки) загинули п’ятеро осіб. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію місцевого телеканалу WFTV, що прозвучала в ефірі.

«Чотири жертви і стрілок були вбиті в Орландо у понеділок, 5 червня 2017 року»- йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, аварійні автомобілі з проблисковими маячками вишикувалися на перекритій дорозі в передмісті Орландо.

Згідно з місцевим телевізійним трансляціям, на місці події був присутній мер округу Айленд Тереза Джейкобс. Інші подробиці офіційні джерела поки не повідомляють.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що стрілянина сталася «на робочому місці». Версія терористичної атаки не розглядається.

#UPDATE: #Forsyth shooting: #FBI says workplace shooting that left 5 dead, including gunman, not terror https://t.co/FsS3pXmcey #wftv pic.twitter.com/5KcbRQGIMF