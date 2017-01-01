Під Горлівкою йде бій, – соцмережі
- Сьогодні, 00:32
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Місцеві жителі повідомляють, що до ночі калібр застосовуваного зброї явно виріс, як і географія боївЗа даними спікера АТО Сергія Жмурко, наші бойові втрати на Донбасі за перші 18 годин 14 березня склали трьох поранених бійців.
Серед іншого під Горлівкою ворог обстрілював українські позиції у Зайцевому з БТР, гранатометів і стрілецької зброї.
У свою чергу місцеві жителі повідомляють, що до ночі калібр застосовуваного зброї явно виріс, як і географія боїв, – передає «Реал».
«17:40. Горлівка. Північ шумить вже близько години».
«Район Зайцево – Жованка: БМП, міномет, кулемети».
«18:03. Горлівка. Північ продовжує шуміти: район авторинок – дкулемети, міномет».
«19:02. Горлівка. Шумить північ, активна бронетехніка на Майорск».
«20:35. Зайцево: триває стрілецька, к/к, БМП, міномети».
«Горлівка. 20:55. Від нас, швидше за все, з Байрака стріляють! Голосно і часто – важким».
«20:55. Горлівка. Чую далекі гупи «атомних бомб» – вечірня сталінградська битва почалася... По звуку там на 10000 «200-х», на 40000 «300» і 1 дохлий котик», – видно у когось нерви вже не витримують.
«22:11. Горлівка. Знову важке на півночі».
«22:15. Горлівка. Сильно бахає».
«22:20. Горлівка. У мене не летить, але дуже потужний падає... Не зрозумію де, але воно падає».