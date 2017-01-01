Під Горлівкою йде бій, – соцмережі

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Місцеві жителі повідомляють, що до ночі калібр застосовуваного зброї явно виріс, як і географія боїв

За даними спікера АТО Сергія Жмурко, наші бойові втрати на Донбасі за перші 18 годин 14 березня склали трьох поранених бійців.

Серед іншого під Горлівкою ворог обстрілював українські позиції у Зайцевому з БТР, гранатометів і стрілецької зброї.

У свою чергу місцеві жителі повідомляють, що до ночі калібр застосовуваного зброї явно виріс, як і географія боїв, – передає «Реал».

«17:40. Горлівка. Північ шумить вже близько години».

«Район Зайцево – Жованка: БМП, міномет, кулемети».

«18:03. Горлівка. Північ продовжує шуміти: район авторинок – дкулемети, міномет».

«19:02. Горлівка. Шумить північ, активна бронетехніка на Майорск».

«20:35. Зайцево: триває стрілецька, к/к, БМП, міномети».

«Горлівка. 20:55. Від нас, швидше за все, з Байрака стріляють! Голосно і часто – важким».

«20:55. Горлівка. Чую далекі гупи «атомних бомб» – вечірня сталінградська битва почалася... По звуку там на 10000 «200-х», на 40000 «300» і 1 дохлий котик», – видно у когось нерви вже не витримують.

«22:11. Горлівка. Знову важке на півночі».

«22:15. Горлівка. Сильно бахає».

«22:20. Горлівка. У мене не летить, але дуже потужний падає... Не зрозумію де, але воно падає».