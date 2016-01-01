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    Під Харковом сталася смертельна ДТП: легковик в'їхав у автоцистерну

    • Вчора, 17:36
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    Внаслідок ДТП загинула пасажирка легкового автомобіля

    Легковий автомобіль ВАЗ-2108 з причепом врізався в автоцистерну DAF поблизу Харкова: пасажирка легковика загинула на місці, водія госпіталізували.

    Про це розповів старший інспектор управління превентивної діяльності поліцейського главку в Харківській області підполковник Олег Никоненко.

    «ДТП сталася близько 11:00 на в'їзді в Харків з боку Рогані. Автомобіль ВАЗ-2108 зіткнувся з автомобілем DAF (цистерна) на 523 км автодороги Київ – Харків – Довжанський. Обидва автомобілі рухалися в Харків», – зазначив Никоненко.

    За його словами, внаслідок ДТП загинула жінка-пасажир легкового автомобіля, водія госпіталізували з травмами. Водій автоцистерни не постраждав.

    «На місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Обставини і причини ДТП уточнюються», – додав Никоненко.

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