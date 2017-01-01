Під Києвом горить сміттєзвалище: рятувальники посилили пожежні підрозділи для гасіння вогню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на сміттєзвалищі під Києвом Фото: ДСНС

Основний осередок загоряння має площу 0,5 га

Державна служба з надзвичайних ситуацій підсилала технікою пожежні підрозділи, які задіяні для гасіння вогню на сміттєзвалищі в районі села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, наразі до гасіння пожежі залучено 1 екскаватор, 2 бульдозера, 3 самоскиди та 6 водовозок від Вишгородської райдержадміністрації.

Від ДСНС працює 4 автоцистерни та 27 чол. особового складу 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород.

Пожежа на сміттєзвалищі під Києвом виникла сьогодні. Основний осередок загоряння має площу 0,5 га. Крім того, існує декілька окремих осередків загальною площею 1-1,2 га.

Відстань сміттєзвалища від населеного пункту складає близько 6 км.



