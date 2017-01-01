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    Під Києвом горить сміттєзвалище: рятувальники посилили пожежні підрозділи для гасіння вогню

    • Сьогодні, 19:12
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    <p>Пожежа на сміттєзвалищі під Києвом</p> <p>Фото: ДСНС</p>

    Пожежа на сміттєзвалищі під Києвом

    Фото: ДСНС

    Основний осередок загоряння має площу 0,5 га

    Державна служба з надзвичайних ситуацій підсилала технікою пожежні підрозділи, які задіяні для гасіння вогню на сміттєзвалищі в районі села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, наразі до гасіння пожежі залучено 1 екскаватор, 2 бульдозера, 3 самоскиди та 6 водовозок від Вишгородської райдержадміністрації.

    Від ДСНС працює 4 автоцистерни та 27 чол. особового складу 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород.

    Пожежа на сміттєзвалищі під Києвом виникла сьогодні. Основний осередок загоряння має площу 0,5 га. Крім того, існує декілька окремих осередків загальною площею 1-1,2 га.

    Відстань сміттєзвалища від населеного пункту складає близько 6 км.

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    Під Києвом горить сміттєзвалище: рятувальники посилили пожежні підрозділи для гасіння вогню
    Під Києвом горить сміттєзвалище: рятувальники посилили пожежні підрозділи для гасіння вогню
    Під Києвом горить сміттєзвалище: рятувальники посилили пожежні підрозділи для гасіння вогню
    Під Києвом горить сміттєзвалище: рятувальники посилили пожежні підрозділи для гасіння вогню
    Під Києвом горить сміттєзвалище: рятувальники посилили пожежні підрозділи для гасіння вогню
    Під Києвом горить сміттєзвалище: рятувальники посилили пожежні підрозділи для гасіння вогню


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    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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