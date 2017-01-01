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    Під Києвом згорів ресторан

    • Сьогодні, 07:40
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    <span>Пожежники на місці інциденту</span>
    Пожежники на місці інциденту

    Причина загоряння наразі встановлюється

    У Ірпені, що на Київщині, сталося займання в одному з ресторанів.

    Про це інформує ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    «Надзвичайна ситуація під Києвом у Ірпені. На перетині вулиць Пушкінської та Лермонтова згорів ресторан «Синдбад», – зазначається у повідомленні.

    Зауважимо, що на місці працювало кілька пожежних автомобілів.

    Причина загорання наразі встановлюється.

    Додамо, що потерпілих немає.

    ресторан
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