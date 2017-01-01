Під Києвом згорів ресторан
- Сьогодні, 07:40
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Пожежники на місці інциденту
Причина загоряння наразі встановлюється
У Ірпені, що на Київщині, сталося займання в одному з ресторанів.
Про це інформує ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
«Надзвичайна ситуація під Києвом у Ірпені. На перетині вулиць Пушкінської та Лермонтова згорів ресторан «Синдбад», – зазначається у повідомленні.
Зауважимо, що на місці працювало кілька пожежних автомобілів.
Причина загорання наразі встановлюється.
Додамо, що потерпілих немає.