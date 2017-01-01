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    Під Новоазовськом бойовики ставлять нові блокпости і захоплюють будинки

    • Сьогодні, 11:49
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    Сєдово
    Сєдово

    Бойовики пропускають у Сєдово за спецперепустками або тих, хто має прописку в цьому н.п.

    У н.п. Сєдово в Новоазовському районі Донецької області окупаційною владою введені посилені заходи безпеки. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посилання на оперативні дані «ІС».

    На в'їздах в населений пункт облаштовані нові блокпости, на яких чергують бійці бандформування «окремий полк спеціального призначення «Бастіон» «МВС ДНР» (частина зазначеного підрозділу з початку 2017 знаходиться на південному напрямку з завданнями здійснення фільтраційних заходів в середовищі місцевого населення в н.п. Безіменне, Новоазовськ, Сєдово, Обрив, Холодне, Самсонове, Маркіно), інформує «ІС».

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    В'їзд в Сєдово здійснюється за спецперепустками (з цивільних осіб пропускають тільки тих, хто має прописку в н.п. Сєдово).

    Також «ІС» повідомляє, що після передислокації командних структур «9-го окремого механізованого полку морської піхоти 1-го АК ДНР» з н.п. Безіменне в н.п. Сєдово в Новоазовську і і Сєдовому зафіксовані множинні випадки самовільного заселення бойовиків у будинки, мешканці яких з початком бойових дій виїхали на неокуповану територію.

    «Дана ситуація викликає невдоволення серед місцевих жителів і «керівництва» Новоазовського району», - зазначають в групі «ІС».

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