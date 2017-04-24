Підозрюваний в перевезенні на Донбас «Бука» про аварію MH17: Це зробили виродки з Москви

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Голос організатора транспортування комплексу «Бук» по території Донбасу належить російському офіцеру Дубинському

Голос організатора транспортування по території Донбасу комплексу «Бук», з якого був збитий літак рейсу MH17, належить російському офіцеру Сергію Дубинському.

До відповідного висновку в своєму розслідуванні дійшла редакція «Нової газети».

Як відомо, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки «Бук», з якої імовірно було збито літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський відомий під псевдонімом «Похмурий» («Хмурый»).

Раніше також був опублікований запис телефонної розмови «Похмурого» про катастрофу MH17.

Під час підготовки матеріалу журналіст «Новой газеты» поговорив з Дубинським по телефону, а потім відправив зразки аудіозаписів експертам з аналізу мови з Інституту нейрології та фізіології Гетеборзького університету в Швеції (Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg).

Аналіз був проведений в лабораторії Voxalys (здійснює криміналістичні експертизи на замовлення прокуратури, поліції та судів Швеції) методом «сліпого тесту» без занурення в контекст і відповідно до інструкцій Міжнародної асоціації криміналістичної фонетики і акустики (IAFPA).

Експерти не були обізнані з тим, коли, кому і з якого приводу говорилося те, що було надано їм в якості матеріалів для дослідження.

Керував дослідженням криміналіст-аналітик і член виконкому IAFPA Йонас Лінд.

Шведські фахівці проаналізували виключно технічні (акустичні) параметри: тон, частоту і тембр голосів. Для оцінки подібності експерти з Гетеборзького університету використовували дев’ятибальну шкалу, затверджену Шведським національним експертно-криміналістичним Центром.

+4 відповідає найвищій мірі збігу досліджуваних голосів («за надзвичайно високою ймовірністю голоси на записах належать одній людині»), -4 – найменшому («голоси з надзвичайно високою ймовірністю належать різним людям»), а нейтральний показник в 0 балів говорить про неможливість експертів розрахувати ймовірність подібності/відмінності.

Витративши 10 днів на дослідження, шведи підготували криміналістичний висновок, в якому повідомили, що записи представляють невелику, але достатню для висновків кількість матеріалу.

«Таким чином, результати їхніх дослідження підтримують гіпотезу про те, що порівнювані голосові зразки належать одній і тій самій людині – +2 бали», – повідомляє «Новая газета».

«Вказаний суворо технічний аналіз та інші зібрані нами свідоцтва підтверджують, що голос організатора транспортування комплексу «Бук» по території Донбасу «Похмурого» належить російському офіцеру Сергію Дубинському», – наголошується в матеріалі.

Крім того, видання поспілкувалося з колишнім товаришем по службі Дубинського Сергієм Тіуновим, лідером самооборони Запоріжжя і ветераном бойових дій в Афганістані.

Тіунов розповів про те, що особисто спілкувався з Дубинським після катастрофи МН17, коли приїжджав забирати з полону «ДНР» українських військових.

Газета цитує розмову двох чоловіків.

«Бачиш, як життя склалося, Сергію, – сказав «Похмурий». – В Афгані ми з тобою на одній стороні воювали, а зараз воюємо один проти одного. Ніяк не збагну, чому ти за хунту».

Тіунов згадує, що у відповідь не стримався: «Але пасажирський літак по-бандитськи збили ви!», – сказав він і відмітив, що по обличчю побачив, як це зачепило його співрозмовника.

Дубинський відповів: «Ти ж не вважаєш, що це я зробив [сам]?» А потім показав пальцем наверх: «Це ж зробили виродки з Москви!».

Пізніше, як розповів Тіунов, бойовики придумали легенду про те, що «Боїнг» нібито збив український льотчик на СУ.