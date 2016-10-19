Підписи за референдум про асоціацію України з ЄС в Нідерландах могли підробити, - The New York Times

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Підписи за референдум ніхто не перевіряв

Справжність 400 тисяч підписів, зібраних активістами в Нідерландах для проведення референдуму щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ніхто не перевіряв. Про це стало відомо завдяки запитом нідерландської телеканалу RTL до Міністерства внутрішніх справ країни, повідомляє New York Times.

У Виборчому комітеті Нідерландів підтвердили, що імена у списку тих, хто нібито підтримав проведення референдуму, лише перевірили на наявність серед зареєстрованих виборців країни. Але справжність їх підписів ніхто не перевіряв. «Нідерландський закон щодо референдумів не вимагає верифікації підписів», - сказала представник виборчкому Хелен Херманн. «Коли ми оцінили закон, ми висловили стурбованість процесом. Але неможливо перевірити підписи, бо їх ніколи не вносили у виборчу систему», - пояснила вона.

Виборчком порадив уряду використовувати національну систему електронної ідентифікації, відому під назвою DigiD, щоб перевірити заявку про проведення референдуму. Але, за словами Херманн, пораду проігнорували.

Як повідомлялось, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Після цього голландський прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що Нідерланди навряд чи ратифікують Угоду про асоціацію Україна – ЄС, оскільки проти такого рішення виступили жителі країни на референдумі.