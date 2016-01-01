Підприємці масово ліквідують свої ФОПи через новий закон про податки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент 27 грудня узаконив нові податки для ФОПів, які 6 грудня ухвалив парламент

Українські приватні підприємці, які мають зареєстрований ФОП (фізична особа підприємець), але тимчасово з якихось причин не ведуть підприємницьку діяльність, вимушені у терміновому порядку ліквідувати своє маленьке підприємство через новий закон про податки.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Осман Пашаєв.

«ФОП (приватне підприємництво) 20 років зареєстрував назад ще в студентом Криму. Попрацював кілька років. Пішов на телек. У Києві в 2009 році відновив. Попрацював до 2011-го. Знову припинив. І ніхто не змушував при відсутності діяльності платити податки. Може не у всіх так, але, коли не працював як ФОП - завжди був найманим працівником і соцвнески виплачувалися. За податковим номером всі дані можна відстежити. Останній раз ФОП оживляв в 2015-му, співпрацюючи з Громадським. Тепер у українського уряду принцип як в «Газпромі»: «Бери або плати»... З 1 січня, навіть працюючи найманими працівниками, на яких виплачується ЄСВ, нас змусять платити 8500 гривень податку щорічно за ФОП у простої. Але ці виплати ніяк не впливатимуть на нашу майбутню пенсію», - написав він.

Також додав фотографії, які підписав: «Шевченківська РДА. Жива черга на ліквідацію ФОП».

Як відомо, сьогодні президент підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок понад 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

«Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності», - йдеться в повідомленні.

ВВС пише, що багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки. Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих «сплячих ФОПів».

Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за «сплячий ФОП». При цьому перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.