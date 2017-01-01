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    Підприємці з Херсонщини фінансували бойовиків «ДНР»

    • Сьогодні, 11:56
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    Правоохоронці вилучили гроші, коштовності та два сервери, підключені до ІР-адреси «Donetsk, Russian Federation»

    Комерційну структуру, яка фінансувала терористів, викрила на Херсонщині Служба безпеки України, передає прес-служба СБУ.

    Одне з комерційних підприємств регіону, що займається виробництвом та реалізацією продовольчих товарів, систематично переправляло частину необлікованої виручки у готівці ватажкам терористичної організації «ДНР».

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    Підприємці з Херсонщини фінансували бойовиків «ДНР»
    Підприємці з Херсонщини фінансували бойовиків «ДНР»
    Підприємці з Херсонщини фінансували бойовиків «ДНР»
    Підприємці з Херсонщини фінансували бойовиків «ДНР»
    Підприємці з Херсонщини фінансували бойовиків «ДНР»
    Підприємці з Херсонщини фінансували бойовиків «ДНР»
    Підприємці з Херсонщини фінансували бойовиків «ДНР»

    Оперативники спецслужби провели 17 обшуків в офісних, складських, житлових приміщеннях та автомобілях осіб, причетних до протиправної діяльності на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

    У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили понад три мільйони гривень готівки, золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери, підключені до ІР-адреси «Donetsk, Russian Federation», що використовувались для фінансових оборудок.

    Співробітники СБ України затримали одного з керівників підприємства та посередника. Затриманим повідомлено про підозру за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії, спрямовані на притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності.

     

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