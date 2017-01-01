Підприємства з окупованих територій Донбасу платять податки Україні, – міністр

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Українці, які працюють на непідконтрольних територіях платять податки

Промислові підприємства, які перебувають в окупованих районах Донбасу, сплачують податки в Україні.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«Українці, які працюють на непідконтрольних територіях платять податки по повній. Там немає органів податкової служби. Податківець не може зайти на територію, де 40 тис. озброєних людей і перевірити це підприємство, але підприємство працює, виробляє метал. Метал продається за кордон, гроші зараховуються на підконтрольну територію під контроль фіскальної служби, з них сплачуються податки. Просто перевірити це складно. Але кожен місяць сплачуються податки з територій, які зараз не контролюються урядом,» – зазначив Черниш.