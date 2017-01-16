Після податкової розстрочки для Онищенка Насіров відмовив у ній іншим компаніям – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Насіров навесні-восени 2015-2016 років давав розстрочку податкового боргу компаніям Онищенка, що призвело до заподіяння збитків державі на суму 2 млрд грн

Державна фіскальна служба відмовила всім компаніям, які звертались по розстрочку/відстрочку податкового боргу на початку 2017 року. Водночас ДФС змінила порядок розгляду, скеровуючи запити регіональних компаній безпосередньо Роману Насірову на розгляд, хоча їх мали узгоджувати у регіональних ДФС, ідеться в сюжеті програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

До початку 2017 року центральний офіс ДФС розглядав заявки лише на розстрочення боргів понад 1 млн грн. А суми менші мільйона були компетенцією місцевих податкових. Однак наказом ДФС від 16.01.2017 №13 «Про індикативні показники доходів на перший квартал 2017 року» було перенесено до центрального офісу узгодження всіх розстрочок.

Отримавши всі відомості від заявників, 15 лютого Роман Насіров видав листа обласним ДФС, м. Києва і Офісу великих платників податків, в якому всім відмовив у розстрочці податкового боргу. Аргументація – надання розстрочення боргів «передчасне».

Серед компаній, які цього року розстрочку не отримали, – невеликий реальний бізнес. Це приватні компанії, приватні підприємці і навіть комунальники. Максимальна сума з переліку заявників на розстрочки – 2 млн грн, решта фірм просили розстрочку лише на кілька десятків тисяч гривень. Сам відсторонений від обов’язків голова ДФС лист із власним підписом заперечує.

Насіров навесні-восени 2015-2016 років давав розстрочку податкового боргу компаніям екс-нардепа Олександра Онищенка, що призвело до завданих збитків державі на суму 2 млрд грн.

Схема виглядає так: ПАТ «Укргазвидобування» (основна компанія видобування газу в Україні) і три компанії Онищенка – ТОВ «Надра геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас» і ТОВ «Карпатнадраінвест» уклали угоди про спільну діяльність. Ці компанії видобували корисні копалини в родовищах Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей. Ці три фірми продавали газ іншим фіктивним фірмам Онищенка за заниженими цінами. А вже ці компанії за ринковими цінами збували газ, акумулювавши весь прибуток на своїх рахунках в обхід ПАТ «Укргазвидобування».

Уперше на початку 2015 року розстрочення із сплати ренти Онищенку надавав тодішній глава ДФС Ігор Білоус.

Фіктивні фірми Онищенка договори про розстрочення не виконали і борг накопичувався. Коли Роман Насіров у 2015 році очолив ДФС, то не «помітив» проблем невиплат боргів фірм Онищенка і ще раз дозволив їм розстрочку. До речі, на початку 2016 року ДФС видала документ, у ньому описала масштаби катастрофи з некоректною роботою «блоку» в частині податкового боргу. А це період, коли голова ДФС давав розстрочки фірмам Онищенка.

Також на початку цього року ДФС запустила нове програмне забезпечення для контролю податкового боргу. Інформаційна система дозволяє податківцям корегувати дані платників. Юрист з податкового права Володимир Місечко зазначає, що саме слово «корегування» викликає подив: «Не має право ніхто корегувати, корегування – це вже втручання, мабуть».

ДФС на офіційний запит журналістів підтвердила, що нова система з податкового боргу працює й нею користуються місцеві податкові інспекції.