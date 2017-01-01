Після указу Трампа були анульовані понад 100 тис. віз в США

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Згідно з указом, на 120 днів припинена програма розміщення в США біженців

Понад 100 тисяч американських віз були анульовані після імміграційного указу президента США Дональда Трампа, який обмежує в'їзд в країну для громадян семи держав, повідомила газета Washington Post.

Саме ця цифра прозвучала під час слухання в суді штату Вірджинія у справі про двох братів з Ємену, яким було відмовлено у в'їзді на американську територію після прибуття в міжнародний аеропорт Даллеса (штат Вірджинія) в суботу. Вони були змушені повернутися в Ефіопію. Прокурор не зміг уточнити, скільком ще людям, які прибувають в той же аеропорт було відмовлено у в'їзді в США.

Минулого тижня Трамп підписав низку указів, що посилюють імміграційну політику. Глава держави доручив Держдепартаменту та Міністерства національної безпеки на 120 днів призупинити програму розміщення в США біженців, при цьому допуск вимушених переселенців з Сирії припинено на невизначений термін. Трамп також істотно скоротив квоту на прийом біженців Сполученими Штатами: в 2017 фінансовому році (почався в жовтні 2016 року) американська сторона прийме не більше 50 тис. осіб. Президент обмежив на 90 днів в'їзд в США громадян Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

Як повідомлялось, раніше видання New York Times написало, що Трамп поводиться як людина, яка не контролює ситуацію.