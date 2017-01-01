Південна Корея, США та Японія обговорили заходи з протидії ракетним пускам КНДР

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Однією з цілей пуску Північною Кореєю балістичної ракети було перевірити реакцію нової американської адміністрації

Представники трьох країн засудили провокаційні дії Північної Кореї

Представники зовнішньополітичних відомств Південної Кореї, США і Японії, які відають пов'язаними з КНДР питаннями, обговорили можливі заходи з протидії ракетних пусків Північної Кореї, повідомили південнокорейські ЗМІ.

Представник південнокорейського МЗС у справах миру і безпеки на Корейському півострові Кім Хон Гюн, представник держдепартаменту США з питань КНДР Джозеф Юн і директор департаменту Азії та Океанії МЗС Японії Кендзі Канасугі в телефонній бесіді «рішуче засудили провокаційний дії» Пхеньяна і домовилися «про тісну взаємодію в питанні вироблення жорсткої відповіді» на здійснений Північчю ракетний пуск, заявив журналістам південнокорейський дипломат.

Як повідомлялося, в ніч на неділю за київським часом КНДР здійснила запуск ракети, яка, піднявшись на висоту до 50 км і пролетівши близько 500 км, впала в Японське море.

Американські військові вважають, що це була ракета середнього радіусу дії.

Однією з цілей пуску Північною Кореєю балістичної ракети було перевірити реакцію нової американської адміністрації, йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.

«Як видається, це було збройної провокацією, спрямованою на те, щоб перевірити реакцію нової американської адміністрації, очолюваної президентом Трампом», - вказується в ньому.

Міністерство також зазначило, що ще однією метою було «привертання загальної уваги до вдосконалення Північчю своїх ядерної і ракетної можливостей».

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудили пуск балістичної ракети Північною Кореєю, здійснений в ніч на неділю за київським часом, повідомило агентство «Ассошіейтед прес» (АП), пише Інтерфакс-Україна.

Абе разом з Трампом знаходиться у Флориді в рамках свого візиту в США. У короткій заяві прем'єр підкреслив, що даний ракетний пуск є порушенням відповідних резолюцій РБ ООН, що забороняють Північній Кореї використання балістичних технологій при запусках ракет.

Трамп зазначив: «Мені б хотілося, щоб всі розуміли і знали, що Сполучені Штати Америки на 100% стоять на боці Японії, свого великого союзника».