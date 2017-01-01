Південна Корея звинуватила владу КНДР у вбивстві брата Кім Чен Ина

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Поліція Малайзії вже затримала одного північнокорейця за цією справою і розшукує ще чотирьох

Південна Корея заявила, що відповідальність за смерть зведеного брата лідера КНДР Кім Чон Нама несе Пхеньян, повідомляє ВВС.

«Ми вважаємо, що режим Північної Кореї стоїть за цим вбивством, враховуючи, що всі п'ять підозрюваних у цій справі є вихідцями з Північної Кореї», - повідомило міністерство у справах об'єднання Південної Кореї.

Поліція Малайзії вже затримала одного північнокорейця за цією справою і розшукує ще чотирьох.

За словами заступника генерального інспектора поліції Нура Рашида Ісмаїла, підозрювані залишили Малайзію у понеділок в день вбивства. «У цих чоловіків звичайні цивільні, а не дипломатичні паспорти», - заявив пан Ісмаїл.

Фото першої підозрюваної у вбивстві Кім Чон Нама з'явилися у малазійських і південнокорейських ЗМІ. За його словами, розшукують ще три людини для допомоги слідству.

Минулого тижня Кім Чон Нам загинув від отруєння в аеропорту Куала-Лумпура. Йому в обличчя плеснули невідомою речовиною із балончика.

У суботу поліція заарештувала 46-річного вихідця з Північної Кореї на ім'я Рі Чен Чхоль, який працював у комп'ютерній компанії і жив у Куала-Лумпурі. Також у цій справі затримали жінку із в'єтнамським паспортом, а також громадянку Індонезії і громадянина Малайзії.

Кім Чен Нам перебував у міжнародному аеропорту, коли до нього наблизилися дві жінки, одна з яких бризнула йому в обличчя з балончика. По телебаченню у Південній Кореї і Малайзії показали відеозапис однієї з камер спостереження, на якій зображена жінка в білій футболці з буквами LOL на грудях.