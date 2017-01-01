Північна Корея готова у будь-який момент випустити міжконтинентальну балістичну ракету

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В МЗС Північної Кореї заявили, що до розробки такої зброї КНДР підштовхнула «ворожа політика» США

КНДР у неділю заявила, що готова до випробування міжконтинентальної балістичної ракети у будь-який час і в будь-якому місці. Про це заявив представник МЗС Північної Кореї, якого цитує державне агентство країни KCNA, передає Channel News Asia.

«Міжконтинентальну балістичну ракету буде запущено у будь-який час і з будь якого місця, визначеного верховним командуванням КНДР», - сказав він.

При цьому в МЗС Північної Кореї заявили, що до розробки такої зброї КНДР підштовхнула «ворожа політика» США.

Нагадаємо, 1 січня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про наближення країни до випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

МБР мають мінімальну дальність близько 5500 км, але деякі з них мають дальність 10000 км або далі. Штат Каліфорнія знаходиться на відстані близько 9000 км від Північної Кореї. Минулого року КНДР здійснила вісім спроб тестового запуску балістичних ракет середньої дальності, лише один запуск був успішним. Через випробування ядерних і балістичних ракет Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року.