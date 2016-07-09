Північна Корея на параді показала нові балістичні ракети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

independent.co.ug Балістична ракета підводного човна

Публіка побачила балістичну ракету середньої дальності Pukguksong-2

На військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах. Про це повідомляє Yonhap.

Нова балістична ракета середньої дальності отримала назву Pukguksong-2. Крім неї, на параді продемонстрували нові модифікації реактивних систем залпового вогню, вироблені в КНДР. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свого кореспондента.

Під час параду з площі Кім Ір Сена в центрі північнокорейської столиці пройшли парадні розрахунки збройних сил КНДР. Їх хід супроводжувався групою літаків, які зобразили в небі цифру 105.

Джерело: Дождь