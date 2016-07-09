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    Північна Корея на параді показала нові балістичні ракети

    • Сьогодні, 10:15
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    Балістична ракета підводного човна
    independent.co.ug
    Балістична ракета підводного човна

    Публіка побачила балістичну ракету середньої дальності Pukguksong-2

    На військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах. Про це повідомляє Yonhap.

    Нова балістична ракета середньої дальності отримала назву Pukguksong-2. Крім неї, на параді продемонстрували нові модифікації реактивних систем залпового вогню, вироблені в КНДР. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свого кореспондента.

    Під час параду з площі Кім Ір Сена в центрі північнокорейської столиці пройшли парадні розрахунки збройних сил КНДР. Їх хід супроводжувався групою літаків, які зобразили в небі цифру 105.

    Джерело: Дождь

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