Північна Корея на параді показала нові балістичні ракети
- Сьогодні, 10:15
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Балістична ракета підводного човна
Публіка побачила балістичну ракету середньої дальності Pukguksong-2
На військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах. Про це повідомляє Yonhap.
Нова балістична ракета середньої дальності отримала назву Pukguksong-2. Крім неї, на параді продемонстрували нові модифікації реактивних систем залпового вогню, вироблені в КНДР. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свого кореспондента.
Під час параду з площі Кім Ір Сена в центрі північнокорейської столиці пройшли парадні розрахунки збройних сил КНДР. Їх хід супроводжувався групою літаків, які зобразили в небі цифру 105.
Джерело: Дождь