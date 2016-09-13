Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військові зараз встановлюють, чи не є запущена ракета балістичною ракетою «Мусудан»

Північна Корея провела запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Про це повідомляє агентство «Ренхап» з посиланням на представника Комітету начальників штабів Збройних сил Республіки Корея.

Тип ракети на цей момент визначити не вдалося. Запуск відбувся в 07.55 за місцевим часом (00.55 за київським часом).

У військовому відомстві Південної Кореї повідомили, що запуск ракети проводився з північнокорейської провінції Пхенан-Пукто, проте траєкторія її польоту поки не встановлена.

«Військові зараз встановлюють, чи не є запущена ракета балістичною ракетою «Мусудан», - додало джерело агентства.

Відзначається, що приблизний радіус ураження у ракети «Мусадан» становить 3 тис. км.