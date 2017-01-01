Північна Корея заявила про готовність удару по силах США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напруження до відносин США з КНДР додали твіти Трампа

Влада Північної Кореї готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Хан Сон Рьолем агентству Associated Press.

Він, зокрема, сказав: «якщо США демонструють ознаки «безрозсудної» військової агресії, Пхеньян готовий завдати превентивного удару самостійно».

Він заявив, що Пхеньян готовий відповісти на удар США.

«Ми вже маємо потужний ядерний засіб стримування і, звичайно, не будемо сидіти склавши руки перед превентивним ударом США» — сказав він.

Рьолем також додав: «Ми підемо на війну, якщо вони цього хочуть».

Чиновник заявив, що напруження до відносин США з КНДР додали твіти президента США Дональда Трампа, в яких він закликає Китай до посилення санкцій проти Північної Кореї.

«У мене є велика впевненість, що Китай належним чином розбереться у з Північною Кореєю. Якщо вони не в змозі зробити це, то США зі своїми союзниками зможуть!», — написав Трамп.