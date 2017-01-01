Платіжка на газ: подвійна ціна? (трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Плата за газ

Експерт проаналізує рішення НКРЕКП щодо введення додаткової оплати за газ у вигляді абонплати

Сьогодні, 31 березня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Платіжка на газ: подвійна ціна?»

Запрошені гості:

Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», експерт з питань тарифів та проблем ЖКГ, який проаналізує рішення НКРЕКП щодо введення додаткової оплати за газ у вигляді абонплати, з чим це пов’язано, як це позначиться на різних споживачах (у кого є лічильники , у кого немає), яка буде цінова політика.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: