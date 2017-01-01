Поблизу Гданська група поляків побила українців

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Фото: Renata Dabrowska/AG Побиття українців у Польщі

Затримано шестеро осіб, які вночі напали на будинок, в якому проживають українці

У ніч з 27 на 28 травня в населеному пункті Хващино поблизу Гданська (північ Польщі) група нетверезих поляків напала на будинок, в якому проживають українці. Викрикуючи агресивні гасла, молодики погрожували і вимагали від українців забиратися геть з Польщі.

Як повідомила Укрінформу речниця окружної прокуратури у Гданську Татьяна Пашкевич, за агресивні дії і ксенофобські вигуки їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

«Загалом затримано шестеро осіб віком від 23 до 38 років. Їм висунуто звинувачення щодо зневаги і погроз по відношенню до групи осіб за національною ознакою, а також побиття двох осіб. Підозрювані не визнали свою провину. Щодо них обрано запобіжний у вигляді поліцейського дозору, майнової застави і заборони наближатися і контактувати з постраждалими», - заявила Пашкевич.

Вона додала, що з молодиками затримано ще сьому особу, в якої виявлено при собі кокаїн.

За словами Пашкевич, біля першої ночі з 27 на 28 травня група агресивних молодиків підійшла під будинок, де проживають українці, і закидала будинок пляшками, викрикуючи при цьому погрози й образливі слова.

«Ці погрози і зневажання були на національному ґрунті. На місце події прибув працедавець українців, якого було побито разом з одним із громадян України»,- зазначила речниця прокуратури.

Вона повідомила, що зараз тривають подальші слідчі дії, опитуються свідки, оцінюється медичний стан постраждалих. Пашкевич зауважила, що зараз встановлюється, чи під час нападу нападники використовували небезпечні предмети. «Якщо так, то буде зміна кваліфікації звинувачень», - зауважила вона.

Пашкевич повідомила, що справу зараз передано до районної прокуратури Гданськ-Середмістя.

Польське видання Wyborcza.pl повідомило, що у будинку проживало 15 українців, зокрема і цілі сім’ї. Натомість поляки перебували по сусідству на парубоцькій вечірці. Під час нападу на поляка-працедавця і українців вони використовували штахети, біти та розбиті пляшки. Щодо українців вони викрикували гасла: «Геть в Україну», «Ви забираєте полякам працю», «Польща - для поляків» та інші.