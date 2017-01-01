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    Поблизу Кримського на Луганщині поранено військового

    • Сьогодні, 09:47
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    Бойовики вели обстріл з 120-мм мінометів та великокаліберної зброї

    Під час обстрілу позицій українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району зазнав поранень український військовослужбовець. Про це  повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

    «У результаті обстрілу позицій українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району з 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів зазнав поранень наш воїн», - йдеться в повідомленні.

    Крім того у відомстві зазначили, що протягом минулої доби та після півночі російсько-окупаційні війська 14 разів порушували «режим тиші» вздовж лінії розмежування.

    Зокрема, у напрямку міста Попасна, сіл Новозванівка і Новоолександрівка шість разів відкривався вогонь зі 120-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    По укріпленнях сил АТО поблизу сіл Трьохізбенка і Кримське Новоайдарського району шість разів застосовувалися 120-мм міномети, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

    У напрямку смт Станиця Луганська противник використовував стрілецьку зброю.

     

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