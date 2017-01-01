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    Подільник Гречківського, якого підозрюють у хабарництві, перебуває у психлікарні - Генпрокуратура

    • Сьогодні, 11:44
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    Павло Гречківський
    Павло Гречківський

    Як стверджують у ГПУ, член ВРЮ Павло Гречківський вимагав гроші за незаконний вплив на судове рішення

    Посередника члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського, якого підозрюють у хабарництві, госпіталізовано до психіатричної лікарні з невизначеним діагнозом, йому призначено амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

    Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою чинного члена Вищої ради правосуддя Гречківского і його пособника (посередника в заволодінні коштами) за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

    «Уже на стадії завершення досудового розслідування – надання стороні захисту доступу до матеріалів, посередник у незаконному заволодінні коштами несподівано був госпіталізований у Дніпропетровську психіатричну лікарню №1 Житомирської обласної ради з невизначеним діагнозом. Після цього подільник Гречківского «кочує» з одного медичного закладу до іншого і стверджує, що нібито оббрехав останнього через хворобливий стан, пов'язаний із розладами психіки», – повідомили в Генпрокуратурі.

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