Погода в Україні: невеликі опади, туман та ожеледиця

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За словами синоптиків, скоро в Україну прийдуть сильні морози

У вівторок, 3 січня, синоптики обіцяють в північних і західних областях невеликі опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У східних областях, Карпатах та Прикарпатті окремі пориви вітру можуть досягати 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +4 градусів. На заході України також невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Нічна температура повітря від +1 до -4.

На півночі країни очікується невеликий мокрий сніг, температура повітря вночі буде від +2 до -4 градусів. Днем буде від +2 до -3 градусів.

У центральних областях без істотних опадів, вночі температура повітря буде від +1 до -7 градусів, вдень буде від -2 до +3 градусів.

На сході без істотних опадів, місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. У Києві очікується мокрий сніг, температура від -1 до +1.

Нагадаємо, 6 січня в Україні обіцяють сильні морози.