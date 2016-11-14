Поліцейські затримали так званого «депутата народної ради ДНР»

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Відносно підозрюваного збирається доказова база, він перевіряється на причетність до скоєння тяжких злочинів

Під виглядом мирного мешканця представник терористичної організації намагався перетнути лінію розмежування на блокпості «Майорськ» та був виявлений завдяки перевірки за базами МВС.

Про це повідомляє ВК ГУНП у Донецькій області

Затриманий був доставлений у Бахмутській відділ поліції, зараз з ним працюють слідчі. Чоловік, причетний до окупації Донеччини та війни, яка коштувала сотні життів, тепер їздить в Україну та каже, що він хотів зовсім не цього.

«У березні 2014 року я брав участь у мітингах, і потім мені запропонували представляти інтереси свого міста у «верховній раді ДНР», – розповідає колишній посадовець.

Саме він був одним зі 100 «обранців», яких ніхто не обирав. Цей терористичний «орган» розпочав свою діяльність із захоплень адміністративних будівель, банків та приватних помешкань донеччан, прийшовши до влади під дулами автоматів. Вони принесли розруху та бідність.

«Багато людей живуть за рахунок пенсій, ДНР сплачує пенсії, але дуже маленькі, хто може – знаходить підробіток. 50% бюджету «республіки» іде за рахунок РФ», – зізнається представник терористичної організації.

Розподілом фінансування займається саме «народна рада ДНР», але до народу доходять лише крихти з «барського столу». Поліція Донеччини щотижня затримує бойовиків, які дезертирували з незаконних збройних формувань через невиплати «зарплати». За словами пособника терористів, рядові бійці отримували близько 10 тисяч рублів, але практика показує, що ватажки бандформувань часто економили на «живій силі» з місцевих жителів.

За словами «депутата» від шахтарського містечка, він пропрацював на посаді 2 місяці. На питання, чому покинув «уряд», затриманий каже, що був не згоден з вирішенням конфлікту військовим способом.

«Я планував вирішити все шляхом федералізації. РФ бере участь у цьому процесі як куратор. З РФ приїжджають «добровольці», основний асортимент продуктів – з РФ», – розповідає чоловік.

Він втік з псевдореспубліки з початком бойових дій, поїхав до РФ, але був змушений повернутися. «Братська держава» любить жителів Донеччини тільки на відстані.

«В РФ українці непотрібні, ми там жителі другого сорту. Громадянство ніхто не дає», – каже затриманий.

На цей час відносно підозрюваного збирається доказова база, він перевіряється на причетність до скоєння тяжких злочинів.