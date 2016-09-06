Поліцейським довелося розміновувати плантацію коноплі, яку ростив військовий на Донеччині

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Фото: dn.npu.gov.ua Канабіс

У військового було виявлено також арсенал боєприпасів

Краматорські поліцейські отримали оперативну інформацію від мешканців міста про те, що одна із родин на території міста займається вирощуванням нарковмісних рослин. Першочергові заходи допомогли встановити ймовірних зловмисників. Ними виявилися 53-річна жінка та двоє її синів 30-ти та 29-ти років, один з яких – військовий. Про це інформує Краматорський відділ поліції Донецької області, повідомляє «Главком».

Усі підозрювані жили у окремих приватних домоволодіннях у с. Біленьке. Протягом місяця оперативники збирали необхідну інформацію, та, отримавши ухвалу суду, відразу провели одночасні обшуки за всіма місцями мешкання.

У результаті огляду будівель поліцейські знайшли близько 5 кілограмів сухої наркотичної речовини – канабісу, а на городах двох братів – наркопосіви із 57 кущів конопель. За приблизними оцінками, вартість лише сухої речовини на чорному ринку складає близько 300 тисяч гривень.

Крім того, у військового було виявлено також арсенал боєприпасів – 2 гранати Ф-1, близько 100 грамів пороху, світло-шумову гранату та 25 патронів різного калібру.

Під час обшуків правоохоронці працювали у тісній взаємодії з вибухотехніками, бо розуміли, що територія, яка ретельно охоронялася, може бути замінованою. Спеціалісти за допомогою техніки обстежили кожен куточок домогосподарства, після чого почали слідчі дії.

Усе виявлене було вилучено та буде спрямоване на експертизи. Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 та ст. 310 Кримінального кодексу України. Наразі перевіряться причетність родинного тріо до збуту наркотиків.