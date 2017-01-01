Поліцейський у стамбульській психлікарні намагався вкоротити собі життя

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У стамбульській лікарні пацієнт-поліцейський зробив спробу самогубства, породивши чутки про взяття заручників

У Стамбулі поліція оточила лікувальний заклад, в якому один з пацієнтів став вести себе неадекватно. Винуватцем переполоху виявився, за попередніми даними, правоохоронець. Він демонстрував вогнепальну зброю і готовність накласти на себе руки. Також з'явилася інформація про захоплення заручників, працівників психлікарні.

Інцидент стався в університетській клініці Cerrahpasa, пише Evrensel Gazetesi. Однак свідки стверджують, що захоплення заручників не було. В результаті переговорів із самогубцем його вдалося умовити здатися.

За попередніми даними, боєць поліцейського спецназу повинен був пройти в лікарні обстеження в зв'язку з психологічними проблемами. Близько 12:20 пацієнт вихопив зброю і направив його на себе. Потім він замкнувся в одному з приміщень, пише Birgün Gazetesi.

Поліція почала переговори, щоб переконати чоловіка здатися. Однак зловмисник погрожував розпочати стрілянину, пише The Daily Express. Наразі тривають переговори із зловмисником.