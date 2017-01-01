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    Поліція Донеччини перейшла на посилений режим

    • Сьогодні, 09:11
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    Правоохоронці нестимуть посилену службу у містах Донецької області

    У вихідні дні представники поліції та Нацгвардії України нестимуть посилену службу у містах Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

    Зараз на Донеччині тривають спецзаходи, які спрямовані на вилучення зброї з незаконного обігу.

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    Минулого тижня на Донеччині було зафіксовано 18 фактів вилучення з незаконного обігу зброї. Тому правоохоронці зараз проводять слідчо-оперативні й розшукові заходи, зокрема, перевіряють сумки, пакети та багаж громадян.

    «Саме на документування злочинів у сфері нелегального обігу зброї та боєприпасів орієнтовано наряди, що заступили на забезпечення публічного порядку в містах Донеччини. Крім того, серед основних завдань залишаються боротьба з наркозлочинністю та затримання осіб, що мають намір дестабілізувати стан, а також миттєве реагування на всі повідомлення від громадян», - пояснили у поліції.

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