Поліція Донеччини перейшла на посилений режим

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Правоохоронці нестимуть посилену службу у містах Донецької області

У вихідні дні представники поліції та Нацгвардії України нестимуть посилену службу у містах Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Зараз на Донеччині тривають спецзаходи, які спрямовані на вилучення зброї з незаконного обігу.

Минулого тижня на Донеччині було зафіксовано 18 фактів вилучення з незаконного обігу зброї. Тому правоохоронці зараз проводять слідчо-оперативні й розшукові заходи, зокрема, перевіряють сумки, пакети та багаж громадян.

«Саме на документування злочинів у сфері нелегального обігу зброї та боєприпасів орієнтовано наряди, що заступили на забезпечення публічного порядку в містах Донеччини. Крім того, серед основних завдань залишаються боротьба з наркозлочинністю та затримання осіб, що мають намір дестабілізувати стан, а також миттєве реагування на всі повідомлення від громадян», - пояснили у поліції.