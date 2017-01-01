Поліція назвала головну версію нападу на опозиціонера в Одеській області

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У Нацполіції встановили приналежність автомобіля, на якому з місця злочину зникли зловмисники

Поліція розглядає корисливу версію, а саме пограбування, як причину нападу на голову Роздільнянської райради, керівника місцевої організації «Опозиційного блоку» Фелікса Сігала.

Про це повідомила речник Нацполіції в Одеській області Альона Войтенко в ефірі Еспресо.TV.

«Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено, що потерпілий – Сігал Фелікс Володимирович – голова Роздільнянської райради Одеської області. Близько 21.00 троє невідомих вдарили його ззаду по голові, заволоділи сумкою, де знаходились гроші, документи та особисті речі , після чого зникли з місця події на іномарці. Потерпілий перебуває в лікарні з діагнозом ЗЧМТ, забійна рана голови, СГМ, перелом ребер», - повідомила Войтенко.

Тому поліція розглядає одну з версій корисливу, а саме - пограбування.

Раніше «Опозиційний блок» заявив про побиття в Одесі голови Роздільнянської райради, керівника місцевої організації ОБ Фелікса Сігала.