Поліція Німеччини затримала ймовірного підривника біля автобуса «Боруссії»

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Фото: РБК Автобус «Боруссії»

Підозрюваний має німецьке та російське громадянство

У Німеччині затримали ймовірного виконавця вибухів біля автобуса дортмундського футбольного клубу «Боруссія». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Німеччини, передає «Главком».

За інформацією німецького відомства, підозрюваним є 28-річний Сергій В., що має німецьке та російське громадянство. Як повідомляється, він не є екстремістом, а діяв суто з «корисливих міркувань».

Вважається, що чоловік скоїв теракт для того, щоб обрушити акції «Боруссії» і, таким чином, заробити на знецінення паперів на фондовому опціоні.

Обвинувачений, як і команда «Боруссії» також зупинився в готелі L'Arrivee. Він забронював номери на період з 9 по 13 квітня 2017 року і на період з 16 по 20 квітня 2017 року. Дати включають обидві гри у фіналі Ліги чемпіонів між «Боруссією» і «Монако». У момент бронювання, він ще не знав, коли саме матч пройде у Дортмунді.

Нагадаємо, 11 квітня в Дортмунді поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Були поранені захисник команди Марк Батра і поліцейський, який знаходився поблизу.