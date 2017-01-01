Поліція почала операцію із зачищення Маріуполя від бойовиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція Донеччини розпочала операцію

Жителів та гостей Маріуполя просять із розумінням віднестись до запроваджених заходів безпеки

У четвер, 27 квітня, вранці поліція Донеччини розпочала в Маріуполі операцію з вилучення зброї та затримання бойовиків незаконних збройних формувань. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Операція розпочалася близько 5:00.

«Сигнал тривоги. Поліція Донеччини - початок оперативно-профілактичного відпрацювання міста. Мета - охорона публічного порядку, встановлення та затримання учасників НЗФ, вилучення зброї, набоїв та вибухівки, недопущення скоєння тяжких злочинів», - написав Аброськін.

Він попросив жителів та гостей Маріуполя з розумінням віднестись до запроваджених заходів безпеки.