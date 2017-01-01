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    Поліція почала операцію із зачищення Маріуполя від бойовиків

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    Поліція Донеччини розпочала операцію
    Поліція Донеччини розпочала операцію

    Жителів та гостей Маріуполя просять із розумінням віднестись до запроваджених заходів безпеки

    У четвер, 27 квітня, вранці поліція Донеччини розпочала в Маріуполі операцію з вилучення зброї та затримання бойовиків незаконних збройних формувань. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

    Операція розпочалася близько 5:00.

    «Сигнал тривоги. Поліція Донеччини - початок оперативно-профілактичного відпрацювання міста. Мета - охорона публічного порядку, встановлення та затримання учасників НЗФ, вилучення зброї, набоїв та вибухівки, недопущення скоєння тяжких злочинів», - написав Аброськін.

    Він попросив жителів та гостей Маріуполя з розумінням віднестись до запроваджених заходів безпеки.

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    Поліція почала операцію із зачищення Маріуполя від бойовиків
    Поліція почала операцію із зачищення Маріуполя від бойовиків
    Поліція почала операцію із зачищення Маріуполя від бойовиків
    Поліція почала операцію із зачищення Маріуполя від бойовиків
    Поліція почала операцію із зачищення Маріуполя від бойовиків
    Поліція почала операцію із зачищення Маріуполя від бойовиків

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