Поліція проводить обшук в одного з керівників «Демальянсу»: вилучили техніку

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В ухвалі суду йдеться про те, що слідчим потрібно вилучити техніку у справі про втручання в роботу електронних торгів «Сетам», де працює дружина Максима Черкасенка

В одного з керівників «Демальянсу», Максима Черкасенка, проводять обшук, вилучають техніку та документи.

Обшук здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції на підставі рішення Печерського райсуду Києва.

Як повідомляє Олексій Гриценко у Facebook, адвокатів не пускали – їм довелося перелазити через паркан.

Депутати Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук присутні у цьому приміщенні. Лещенко веде трансляцію з приміщення, в якому також перебувають поняті.

Обшук почався близько 7:30. Адвокати прибули до місця подій близько 8:20.

Черкасенко сказав, що в ордері на арешт не зазначено номер квартири, а будинок триквартирний. «Слідчі почали ломитися до квартири моїх батьків, це стрес для них», – сказав він.

За словами Черкасенка, слідчі спершу не давали йому можливості знімати. У нього й дружини одразу забрали телефони, а потім ноутбуки, айпади, всі носії інформації.

Він повідомив, що правоохоронці скопіювали всю внутрішньопартійну документацію, а також почитали внутрішнє листування членів «Демальянсу».

В ухвалі суду йдеться про те, що слідчим потрібно вилучити техніку у справі про втручання в роботу електронних торгів «Сетам», де працює дружина Максима Черкасенка.