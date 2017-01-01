Поліція розшукує екс-голову Інтеграл-банку

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Михайлишин розшукується як підозрюваний у присвоєнні майна в особливо великих розмірах

Національна поліція оголосила в розшук колишнього голову правління ліквідованого Інтеграл-банку Станіслава Михайлишина.

Про це сказано в ухвалі Печерського районного суду Києва, передають «Українські Новини».

Також відповідна інформація підтверджується на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Особи, які ховаються від органів досудового розслідування».

Михайлишин розшукується як підозрюваний за ч. 5 ст. 191 (присвоєння майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Відповідно до судових матеріалів, ліквідатор Інтеграл-банку становив позовну заяву про стягнення з екс-голови правління і його співучасників на 280 млн гривень.

Михайлишин керував банком з 1995 по 2015 рік.

У вересні 2015 банк був визнаний неплатоспроможним.

У квітні Печерський районний суд Києва заарештував голову правління Діві Банку Сергія Горбачовського, котрий до 2015 року був заступником начальника казначейства Інтеграл-банку.

Слідство стверджує, що в січні 2015 року Горбачевський з метою незаконного збагачення шляхом зловживання службовим становищем на посаді заступника начальника казначейства Інтеграл-банку, разом із групою осіб заволодів коштами на суму 129 млн гривень.

14 лютого ліквідатор Інтеграл-банку подав позовну заяву про стягнення з відповідачів, одним із яких є Горбачовський, 280 млн гривень.