Поліція у Києві розкрила замовне вбивство власника стоматологічних клінік

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Керівник Національної поліції Києва Андрій Крищенко

Організатор вбивства був керівником однієї з охоронних структур

Поліція затримала 20 квітня організатора та виконавців вбивства власника стоматологічних клінік у Києві 1 липня 2016 року. Про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

«Майже рік проводилась робота по замовному вбивству, яке досить гучне, яке відбулося 1 липня 2016 року в Печерського районі, майже в центрі на мотоциклі невідомі здійснили кілька пострілів в громадянина, який є підприємцем і був власником мережі стоматологічних клінік, і який 5 липня від отриманих поранень помер», - сказав Крищенко.

За його словами, 28 березня було затримано в Києві та області, а також на Чернігівщині чотирьох виконавців вбивства.

«Всі ці четверо виконавців були арештовані судом і фактично вони вже третій тиждень знаходяться в СІЗО», - сказав Крищенко.

Він додав, що всім затриманим до 30 років, раніше не судимі.

«Стрілок який був - він військовослужбовець, всі спортсмени, всі працювали в охоронних структурах»,- сказав він.

Організатор вбивства був керівником однієї з охоронних структур.

«Вчора ще було затримано організатора цього вбивства, який безпосередньо керував, організовував, надавав зброю виконавцям, надавав інформацію про потерпілого. Його також було затримано і йому пред'явлено підозру в організації цього вбивства і сьогодні судом буде вирішено запобіжний захід»,- уточнив Крищенко.

Він додав, що наразі основна версія слідства - особисте життя підприємця.

Крищенко додав, що наразі перевіряється чи був затриманий організатор злочину його замовником. Запобіжний захід йому обиратиме Печерський районний суд Києва. Обвинувачення проситиме тримання під вартою без альтернативи.