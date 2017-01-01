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    Поліція відкрила справу щодо загибелі прикордонника на Луганщині

    • Сьогодні, 17:12
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    Дільничний інспектор сьогодні вранці знайшов тіло військовослужбовця на узбіччі дороги

    Сьогодні вранці на Луганщині в одному з прикордонних підрозділів було виявлено відсутність військовослужбовця, який своєчасно не прибув на службу. Пізніше його знайшли мертвим. наразі поліція розглядає кілька версій загибелі прикордонника в Луганській області

    Про це повідомив помічник Державної прикордонної служби України Олег Слободян в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Це сталося поблизу Троїцького, у Луганській області. Вранці на місці працювала оперативно-слідча група. Наразі точно висновків про обставини загибелі ще немає, але розглядається кілька версій», - зазначив він.

    За його словами, востаннє загиблого бачили вчора ввечері, а тіло знайшли сьогодні вранці. 

    «Тому коли саме він загинув - це також предмет роботи і вивчення для оперативно-слідчої групи. Зараз остаточна причина смерті ще з'ясовується, тому що є певні ознаки, які вимагають додаткового вивчення», - сказав він.

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