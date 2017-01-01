Поліція заборонила ввезення зброї в Донецьку область

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Заборонено ввезення зброї в Донецьку область

Головне управління Нацполіції в Донецькій області заборонило ввезення на територію області зброї, навіть якщо є дозвіл на її володіння

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, таке розпорядження підписав глава поліції області В'ячеслав Аброськін.

Згідно з інформацією прес-служби, в Донецькій області почастішали випадки перевезення вогнепальної зброї через блокпости, при цьому у багатьох випадках власники, піддаючи оточуючих небезпеці, не дотримуються правил поводження із зареєстрованою вогнепальною зброєю.

«У той час, коли полювання в Донецькій області заборонено, питання, навіщо люди везуть зброю через блокпости, залишається відкритим. Тому мною було прийнято рішення при виявленні у людей на блокпостах вогнепальної зброї просити їх на час здавати зброю у відділення поліції. У разі, якщо людина відмовлятиметься, заборонити подальший в'їзд. У зоні проведення АТО ми не можемо дозволити собі таку розкіш, щоб люди розгулювали по вулицях зі зброєю», – наголосив Аброськін.

У зв'язку з цим поліція Донецької області закликає людей не перевозити такі предмети, а громадян, які все ж вирішили проїхати через блокпост зі зброєю, самостійно здавати її у відділення поліції на час, який вони перебуватимуть на території Донецької області.