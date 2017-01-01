Політтехнолог Банкової пояснив, чому новий Майдан - це погано, а потім нахамив журналісту

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Віктор Уколов

Уколов вбачає ознаку політтехнології у тому, що мітингувальники пришли саме під Адміністрацію президента

Акція на Майдані проти торгівлі з окупованою частиною Донбасу грає на руку російській пропаганді. Таку думку під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne висловив Віктор Уколов політтехнолог.

«Проводяться паралелі з Януковичем, але паралелі хромають, бо коли ми організовували Майдан, це були мирні часи: не відбувалось військових дій, Росія на той момент не заопила Крим і Донбас. Зараз у нас іде війна, країна перебуває в іншій ситуації - відбувається протистояння не з ворогом, а між українцями у центрі столиці. Це прикро спостерігати, тому що це використає Москва у своїй пропаганді - показати, що в Україні громадянський конфлікт», - сказав він.

Уколов також вбачає ознаку політтехнології у тому, що мітингувальники пришли під Адміністрацію президента. «Питання блокування торгівлі з окупованими територіями - це питання уряду, адже ніяк не адміністрації президента. Вони ж прийшли саме до президента», - зазначив він.

На цю репліку журналіст телеканалу відповів - люди пішли до АП, бо вважають, що ні Кабмін, ні Верховна Рада нічого не вирішують. «Друже, ви маєте право на власну оцінку, тому що ми живемо у демократичній країні. Чи переконливо воно для вас звучить чи ні - не має ніякого значення», - відреагував Уколов. Він також додав, що автором політтехнології є Кремль, а мітингувальників вони використовують «втемну».

На зауваження журналіста про те, що технологія непереконлива, адже акцію підтримали не тисячі людей, а пара сотень, Уколов відповів: «Друже, Ви вже вдруге вживаєте слово «непереконливо». Для мене непереконливий ваш телеканал».