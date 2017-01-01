Поліція виявила у Києві автомобіль зі зброєю

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Фото: МВС Правоохоронці встановили особу водія.

Під час огляду знайдено пістолет, граната та наркотики

У Дніпровському районі міста Києва поліція виявила автомобіль зі зброєю. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає «Главком».

Повідомляється, що поліцейські помітили автомобіль «Сеат» з іноземними номерами на проспекті Миру. Водій автомобіля, побачивши поліцію, відвернувся, що навело співробітників правоохоронних органів на підозри. У результаті огляду автомобіля були знайдені пістолет, граната, арбалет, наркотики та інші заборонені предмети.

Правоохоронці встановили особу водія. Ним був 45-річний уродженець Чернігівської області, який перебуває у розшуку за викрадення транспорту та розбійний напад.

Також в машині знаходилися 36-річна громадянка Росії, яка майже 20 років проживає у Києві, і 27-річний громадянин Росії. Повідомляється, що всі троє були затримані.

Також були розпочаті кримінальні провадження.