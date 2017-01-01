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    Поліція виявила у Києві автомобіль зі зброєю

    • Сьогодні, 12:50
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    Правоохоронці встановили особу водія.
    Фото: МВС
    Правоохоронці встановили особу водія.

    Під час огляду знайдено пістолет, граната та наркотики

    У Дніпровському районі міста Києва поліція виявила автомобіль зі зброєю. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає «Главком».

     Повідомляється, що поліцейські помітили автомобіль «Сеат» з іноземними номерами на проспекті Миру. Водій автомобіля, побачивши поліцію, відвернувся, що навело співробітників правоохоронних органів на підозри. У результаті огляду автомобіля були знайдені пістолет, граната, арбалет, наркотики та інші заборонені предмети.

    Правоохоронці встановили особу водія. Ним був 45-річний уродженець Чернігівської області, який перебуває у розшуку за викрадення транспорту та розбійний напад.

     Також в машині знаходилися 36-річна громадянка Росії, яка майже 20 років проживає у Києві, і 27-річний громадянин Росії. Повідомляється, що всі троє були затримані.

    Також були розпочаті кримінальні провадження.

    Національна поліція України граната злочинність
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